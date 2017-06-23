أعلنت قيادة عمليات الأنبار اليوم الجمعة، مصرع تسعة أشخاص اثر تفجير انتحاري في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وقال مصدر إن انتحاريا فجر حزامه الناسف في ناحية البغدادي اليوم ما اسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم جندي وأصاب عشرة آخرين بجروح.

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت في الوقت ذاته من قتل ثلاثة انتحاريين آخرين كانوا يختبئون في بناية مهجورة في أطراف الناحية قبل أن يقدموا على تفجير انفسهم".

وتعد ناحية البغدادي واحدة من المدن التي بقيت عصية على ما يسمى تنظيم الدولة (داعش) إبان سيطرته على أجزاء واسعة من محافظة الأنبار بعد عام 2014.