وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66.7 مليون دولار استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة «اليونيسيف» لمكافحة وباء الكوليرا، ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن للتخلص من مسببات وباء الكوليرا وفق الآليات المعمول بها في المركز، بحسب ما اعلن المستشار بالديوان الملكي د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

جاء ذلك فيما يخشى أن تتجاوز الإصابات بوباء الكوليرا 300 ألف حالة في اليمن ارتفاعا من 193 ألف حالة في الوقت الحالي، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وقالت المتحدثة باسم «اليونيسيف» ميريتسل ريلانو في اتصال هاتفي مع صحافيين في جنيف «الأرجح أن نصل بنهاية أغسطس المقبل إلى 300 ألف حالة». وقد توفي 1265 شخصا من جراء الكوليرا في اليمن منذ إعلان تفشي الوباء في أبريل الماضي.