قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها لن ترغم أيا من مواطني الاتحاد الأوروبي على مغادرة أراضيها بعد «بريكست»، لكنها رفضت في المقابل طلبا من بروكسل بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوقهم.

وخلال عشاء عمل مع القادة الأوروبيين الآخرين في اطار قمة بروكسل مساء امس الاول، أعطت ماي «التزاما واضحا بأنه لن يطلب من أي مواطن أوروبي يعيش حاليا في بريطانيا بشكل قانوني مغادرة البلاد، في الوقت الذي ستخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وقدمت ماي ما وصفته بأنه عرض «عادل وجدي» لحماية حقوق ما يقدر بثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا، ساد الغموض مستقبلهم بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقال مصدر حكومي بريطاني إن «الالتزامات التي قطعناها على مواطني الاتحاد الأوروبي ستنص عليها القوانين البريطانية وسيتم العمل بها من خلال محاكمنا التي تحظى باحترام كبير».

من جهة أخرى، قالت النيابة البريطانية إنها وجهت امس لسائق الشاحنة البريطاني الذي صدم مصلين مسلمين قرب مسجد في لندن مؤخرا تهمة «القتل المرتبط بالارهاب ومحاولة القتل».

ويمثل المتهم دارين اوزبورن (47 عاما) امام قاض وسط لندن، بعدما قتل رجلا في الهجوم الذي وقع صباح الاثنين الماضي قرب مسجد فينسبيري بارك شمال لندن.

من جهة اخرى، اعلنت الشرطة البريطانية أن الحريق الضخم الذي التهم برج «جرينفل» السكني غربي لندن وأسفر عن مقتل وفقدان العشرات لم يكن متعمدا.