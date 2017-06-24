إنقاذ العشرات من منازل مفخخة في الموصل

توغلت القوات العراقية في قلب المدينة القديمة بالموصل أمس غداة تفجير منارة الحدباء التاريخية وجامع النوري الكبير بالمدينة، فيما توقع رئس الوزراء حيدر العبادي إعلان تحرير الموصل كاملا في غضون ايام قلائل.

وأعلن العبادي أن العراق بحاجة إلى 100 مليار دولار لإعادة إعمار المدن والمحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش، الذي دمر البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد العبادي أن على دول المنطقة التعاون في سبيل محاربة الإرهاب والقضاء عليه بشكل كامل، مضيفا أن بلاده ستلعب دورا رئيسيا في التوافق الجديد بين دول المنطقة لخلق الاستقرار.

ونقلت قناة «السومرية» التلفزيونية عن العبادي قوله ان إعلان تحرير مدينة الموصل من «داعش» سيكون خلال أيام. ميدانيا، أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت عن توغل القوات الحكومية 150 مترا في المحور الجنوبي بالمدينة القديمة غربي الموصل.

وقال جودت لقناة «العربية» الفضائية امس «ان القوات توغلت 150 مترا في المحور الجنوبي.. وحققت وحدات الشرطة الاتحادية التماسا مع قوات الجيش المتوغلة من الغرب باتجاه عمق المدينة القديمة».

وأشار إلى إنقاذ عائلات محاصرة وسط المنازل المفخخة في باب البيض وإجلائها إلى المناطق الأكثر أمنا.

وأضاف أن كتيبة الهندسة الميدانية تواصل إزالة الألغام التي زرعها تنظيم داعش لإعاقة تقدم القطعات باتجاه شارع الفاروق والسرجخانة.

في السياق، افاد النقيب جبار حسن بأن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من إنقاذ أكثر من 200 مدني، كانوا محتجزين داخل منازل مفخخة بالمدينة القديمة في الجانب الغربي للموصل.

وقال حسن ان «عملية الإنقاذ تمت بناء على معلومات استخبارية افادت بوجود مدنيين محتجزين من قبل عناصر داعش في خمسة منازل مفخخة بمنطقة باب البيض في المدينة القديمة».

وأوضح أن «قوات خاصة من الشرطة اقتحمت الشارع الذي توجد فيه المنازل المفخخة وسط قتال عنيف مع عناصر داعش، وتمكنت من إنقاذ المحاصرين بعد أن استخدمهم التنظيم دروعا بشرية».

وأشار إلى أن «المدنيين المحاصرين تم نقلهم من منطقة باب البيض إلى منطقة آمنة» لم يحددها.

من جانب آخر، اعلنت قيادة عمليات الانبار مصرع تسعة اشخاص اثر تفجير انتحاري في ناحية البغدادي بمحافظة الانبار غرب العراق.