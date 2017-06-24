أعربت دولة قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف الحرم المكي.



ووصفت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها هذا الاستهداف بأنه اعتداء سافر على حرمة المقدسات الاسلامية واستفزاز لمشاعر ملايين المسلمين.



واكد البيان تضامن دولة قطر مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على المقدسات الاسلامية.



وجدد موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والارهاب مهما كانت الدوافع والاسباب.



وكانت قوات الامن السعودية تمكنت اليوم الجمعة من احباط مخطط ارهابي استهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث حاصرت احد الارهابيين الذي فجر نفسه في احد منازل حي اجياد.



وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان انها تمكنت من القاء القبض على خمسة من افراد الخلية الارهابية بينهم امرأة ولم تكشف عن هوياتهم حفاظا على سرية التحقيق.