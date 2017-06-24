ذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية أن طقس نهار اليوم السبت سيكون حارًا، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، خلال الفترة الصباحية.

وليلاً سيكون الطقس حارًا نسبيًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوقعت الإدارة أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 45 درجة مئوية، في حين تكون الصغرى 31 درجة.

وعن حالة البحر ذكرت الإدارة أنه سيكون معتدل الموج نهاراً إلى عالي الموج بارتفاع 3 إلى 7 أقدام، فيكا يكون ليلاً معتدلا إلى عالي الموج أحيانًا بارتفاع 3 إلى 6 أقدام .