دانت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت بأشد العبارات المحاولة "الخسيسة" لاستهداف الحرم المكي بالمملكة

العربية السعودية داعية المجتمع الدولي للتكاتف من اجل مكافحة الارهاب واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله.

واكدت الوزارة في بيان وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في التصدي لأي محاولة لزعزعة امنها واستقرارها" مثمنة يقظة وجهود رجال الامن السعوديين.

واوضحت ان "محاولة استهداف الحرم المكي قبلة المسلمين واطهر بقاع الأرض خلال تلك الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم تعكس خروج تلك الجماعات الارهابية البغيضة عن تعاليم الاسلام السمحاء".

من جانبه دان مفتي مصر الدكتور شوقي علام في بيان اليوم هذه "العملية الارهابية الفاجرة" التي حاولت استهداف رواد الحرم المكي الشريف واحبطها الامن السعودي مؤكدا ان هؤلاء "الفجرة" لم يراعوا حرمة بيت الله الحرام.

واوضح المفتي ان "هذه الجماعات المتطرفة لم تراع حرمة بيت الله الحرام فقد بلغت من الفجور مبلغا عظيما بعد ما سول لهم شيطانهم الاعتداء على المسجد الحرام ورواده في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر منه".

وكانت قوات الامن السعودية تمكنت امس الجمعة من احباط مخطط ارهابي استهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث حاصرت احد الارهابيين الذي فجر نفسه في أحد منازل حي أجياد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان انها تمكنت من القاء القبض على خمسة من افراد الخلية الارهابية بينهم امرأة ولم تكشف عن هوياتهم حفاظا على سرية التحقيق