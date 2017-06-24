دانت ايران اليوم السبت بشدة المحاولة الارهابية الفاشلة لاستهداف الحرم المكي الشريف معلنة استعدادها للتعاون مع كافة الدول للتصدي لظاهرة الارهاب "المشؤومة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في بيان ان بلاده "تدين الارهاب بكافة اشكاله ومظاهره وتعلن في الوقت نفسه استعدادها للتعاون مع كافة الدول من أجل التصدي لهؤلاء المجرمين وتجار الموت والجهلة الحاقدين".

واعتبر قاسمي ان "هذا المخطط الفاشل من قبل بعض الارهابيين الجناة اثبت مرة اخرى ان الارهاب المتفاقم في جميع انحاء العالم ويستهدف المسلمين والبلاد الاسلامية بشكل خاص ولا يعرف دينا او مذهبا او عرقا يستهدف اقدس الاماكن في العالم للوصول الى اهدافه".

ولفت الى دعوة بلاده جميع الشعوب الى اليقظة والانتباه وبذل الجهود المتواصلة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمثل الكراهية والعنف والاجرام.

وكانت قوات الامن السعودية تمكنت امس الجمعة من احباط مخطط ارهابي استهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة حيث حاصرت احد الارهابيين الذي فجر نفسه في احد منازل حي اجياد.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان انها تمكنت من القاء القبض على خمسة من افراد الخلية الارهابية بينهم امرأة ولم تكشف عن هوياتهم حفاظا على سرية التحقيق.