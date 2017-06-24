عثرت فرق الانقاذ على خمس جثث على الاقل فيما لا يزال اكثر من 120 شخصا في عداد المفقودين بعد انهيار ارضي ضرب السبت قرية في جنوب غرب الصين، بحسب ما اعلن مسؤول في جهاز الاطفاء.

وتم انقاذ زوجين وطفل ونقلوا الى المستشفى بعد ان ادى سيل من الصخور جراء انهيار جزء من جبل الى تدمير عشرات المنازل في بلدة شينمو بحسب ما اعلنت الحكومة المحلية في ماوتشيان.



وعثرت فرق الانقاذ على ناج رابع لا تزال تعمل على انتشاله وذلك بعد ساعات على تسبب الامطار الغزيرة بالانهيار الصخري في مقاطعة سيتشوان، بحب ما اعلن مسؤولون.



وأكد وو تشياوبن الكابتن في جهاز الاطفاء المحلي في حديث لتلفزيون "سي سي تي في" انتشال خمس جثث من بين الانقاض.

وجرف الانهيار الارضي الذي وقع صباحا عقب امطار غزيرة 62 منزلا وادى إلى انسداد مجرى أحد الأنهر وقطع طريق بطول 1,6 كلم.

واظهرت مقاطع فيديو بثتها حكومة ماوتشيان على حسابها على موقع ويبو عمال الانقاذ يستخدمون الحبال لازاحة صخرة كبيرة وقيام العشرات منهم بالبحث عن ناجين بين الانقاض.



واظهرت اللقطات عمل الجرافات والحفارات الثقيلة خلال ازالة الصخور. ويظهر فيها مسعفون يعملون على تقديم الاسعافات لامراة على احدى الطرقات.



ولا يزال اكثر من 120 شخصا في عداد المفقودين بحسب تلفزيون "سي سي تي في" ووكالة شينخوا الرسمية. وكانت وسائل الاعلام تحدثت في حصيلة سابقة عن 141 مفقودا قبل ان تخفض الحصيلة بدون توضيح السبب.



واعلن وانغ يونغبو احد المسؤولين المحليين عن عمليات الانقاذ ان المؤشرات الحيوية لاحد الناجين "ضعيفة".

وتابع المسؤول "انه اكبر انهيار ارضي في المنطقة منذ زلزال ونتشوان" في اشارة الى الكارثة التي حصدت 87 الف قتيل في 2008 في احدى قرى سيتشوان.

- توقع المزيد من الامطار -وقال القائد في الشرطة المحلية تشن تيبو ان الامطار الغزيرة التي تساقطت في المنطقة في الايام الاخيرة ادت الى الانهيار الارضي.

وقال الكابتن تشن للقناة الحكومية "سي سي تي في" ان "هناك اطنانا من الصخور". واضاف "انها منطقة زلازل. لا ينمو فيها الكثير من الاشجار" التي تساعد على احتواء فائض الامطار والحؤول دون حصول الانهيارات الارضية.

وقال تاو جيان مدير جهاز رصد الاحوال الجوية المحلي لتلفزيون "سي سي تي في" ان زلزال 2008 "اضعف الجبل" وان "هطول امطار خفيفة يمكن ان يتسبب بكارثة جيولوجية".



وحث الرئيس الصيني شي جينبينغ عمال الانقاذ على "بذل كل الجهود" في عمليات البحث عن ناجين، حسب التلفزيون.

وتوقع المرصد الصيني للاحوال الجوية هطول المزيد من الامطار الغزيرة في اجزاء من سيتشوان ومقاطعات اخرى في جنوب غرب البلاد.



