

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن العديد من الانجازات التي حققتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر مايو الماضي والتي أسفرت عن رفع وإزالة 139006 م2من الانقاض وتحصيل رسوم بلغ اجماليها 47572.693 د.ك.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشعل العازمي أن الحملات التفتيشية خلال شهر مايو الماضي استهدفت رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والتي تسببت في تشويه المنظر العام للمنطقة إلى جانب رفع الانقاض من الشوارع والساحات .

لافتا إلى أن الحملات شملت مختلف المناطق بالمحافظة بهدف رفع مستوى النظافة العامة والتي اسفرت رفع 153 سيارة مهملة إلى جانب وضع 2941ملصق وافراج 106 سيارة من موقع الحجز وتوجيه عدد (768) انذار وتحرير عدد (693) تعهد ، بالاضافة إلى رفع عدد (139006) م2 من المخلفات اشتملت علي عدد (40014) م2 نقل نفايات ، 46056 م2 نفايات البلدية ، 51946 م2 النفايات الانشائية ، 990 م2 تنكر مجاري وعمال تسليك ، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم الصلح فيها 98 مخالفة و 114 مخالفة تم ارسالها للإدارة القانونية والتي لم يتم البت فيها بلغت 66 مخالفة إلى جانب إصدار 29 ترخيص جديد وتجديد 37 ترخيص ، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها 47572.784 د.ك) اشتملت على 9236.384د.ك رسوم مخالفات و رسوم 34836.400 د.ك و رسوم تأمين 3500 د.ك.