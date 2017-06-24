أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق و متابعة خدمات البلدية بفرع بلدية حولي بإزالة 635 إعلان مخالف و 260 مخالفة خلال شهر مايو الماضي .

وفي هذا الصدد بين مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية فالح العتيبي بأن مراقبة المحلات و الإعلانات قد قامت بإزالة عدد 635 إعلان مخالف , إلى جانب التفتيش على 575محل و خلاله تم تحرير عدد 53 مخالفة تضمنت و العمل دون ترخيص إعلان و العمل بترخيص إلان منتهي و عدم وضع الإعلان في مكان بارز , مشيرا إلى عدد المخالفات التي تم الصلح فيها بشهر مايو قد بلغ عددها 15 مخالفة و المخالفات التي لم يتم الصلح فيها قد بلغ عددها 38 .

و أضاف العتيبي بأن مراقبة الأغذية و الأسواق قد قامت بالكشف على 250 محل مسفرة عن تحرير 207 مخالفة أغذية و6 تعهدات ، إلى جانب إرسال 35 عينة غذائية إلى مختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها .