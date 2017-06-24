كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن انجازات ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء لشهر مايو حيث تم اتلاف 10 طن من المواد الغذاية



وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية محمد سامح الشمري أن احصائية الادارة لشهر مايو لمراقبتي الأغذية والأسواق – المحلات والإعلانات حيث تم اتلاف 10 طن من المواد الغذاية الغير صالة للاستهلاك الأدمي، الكشف على 324 محل ، ورفع وإزالة 535) إعلان من الشوارع والميادين ، وتحرير 251 مخالفة، فيما بلغ عدد العينات التي تم إرسالها لمختبر وزارة الصحة 288 عينة، وتم الكشف علي 1887 سيارة لبرادات الخضار و الفواكة والكشف على 33966 طن من الفاكهه و الخضار .





و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور

