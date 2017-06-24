قالت مشاة البحرية الأمريكية إنها استأنفت العمليات الجوية للمقاتلات (إف-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وذلك بعد تعليقها مؤقتا لمدة يوم بسبب مشاكل برمجية.

وتتبع الطائرات سرب المقاتلات الهجومية رقم 211 التابع لمشاة البحرية والذي يتمركز في قاعدة (إير ستيشن يوما) بولاية أريزونا.

كان مارك وايز قائد جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية قرر يوم الخميس تعليق العمليات الجوية بسبب "اختلافات" في تحديث لبرمجيات النظام الآلي للمعلومات اللوجيستية.

وقالت مشاة البحرية في بيان أمس الجمعة إنه تم التعامل مع المسائل البرمجية.

ووصف السناتور جون مكين التعليق بأنه مثير للقلق.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون المقاتلة إف-35، أغلى برامج وزارة الدفاع (البنتاجون)، بسبب التأخيرات الكثيرة وتجاوز التكاليف.

وكان قرار صدر هذا الشهر بمنع ربع أسطول مقاتلات إف-35 من الطيران بسبب مخالفات تتعلق بمخزونات الطيارين من الأكسجين.