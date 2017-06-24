بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر فيها سموه عن أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكلأ سموه بحفظه ورعايته ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير تحقيقا لمزيد من الامن والتقدم والازدهار لوطننا الغالي وأهله الاوفياء حفظه الله وابقاه ذخرا للوطن وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

وقد تلقى سمو ولي العهد برقية شكر جوابية من سمو الأمير ضمنها سموه أصدق التهاني والتبريكات على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة بهذه المناسبة العطرة، مبتهلا الى الباري جلا وعلا ان يسدد الخطى لما فيه خير وخدمة وطننا العزيز ورفعة شأنه ويبارك بمسيرته التنموية الطموحة نحو آفاق التقدم والازدهار والرخاء وان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وعلى الامتين العربية والإسلامية وقد تحقق لهما كل ما تصبوان إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وتلقى سمو ولي العهد برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ضمنها باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة سائلين الباري عز وجل ان يمتعه بحلل المجد والعزة والفخار واسعد التمنيات بطول البقاء ودوام العز والتوفيق في خدمة وطننا العزيز وشعبه الوفي الأصيل سائلا المولى العلي القدير ان يحيط سموه وسمو أمير البلاد بعين عنايته ورعايته وفيض من آلائه وان يبقيهما لشعبنا الوفي نبراسا وسندا وذخرا وان يعيد أمثال هذه المناسبة المباركة على سموهما اعواما عديدة وازمنة مديدة وان يسدد على طريق الخير خطاهما وان تظل كويت العز عامرة ونهضتها المباركة مستمرة في كل ربوعها في حدب رعايتهما الابوية الكريمة.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر جوابية الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر النبيلة التي عكستها رسالته والتي يعتز بها كثيرا داعيا المولى عز وجل ان يسبغ عليه وافر الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد ولكويتنا الغالية وأهلها الاوفياء المزيد من التقدم والازدهار برعاية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وبعث سمو ولي العهد ببرقيتي تهنئة إلى الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح عبر فيهما سموه عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهما بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا العزيز وشعبه الوفي بالمزيد من الامن والتقدم والرفاه برعاية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والخير والازدهار وعلى العالم أجمع بالسلام والوئام.

كما تلقى سموه برقيتي شكر جوابيتين من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الكريمة وامثالها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وابنائه الكرام بالعز والرفاه بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعلى الامتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ضمنوها أسمى آيات التهاني واصدق التبريكات مقرونة بخالص مشاعر الود والوفاء لسموه معربين عن بالغ التقدير لمسيرة سموه الزاخرة بالبذل والعطاء ودعمه المتواصل لأبناء وطننا الاوفياء سائلين الله العلي القدير ان يديم على سموه نعمة الصحة ودوام العافية وأن يسدد على طريق الخير خطاه وان ينعم على بلادنا الحبيبة بدوام الامن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وتلقى سموه حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي والأخوة المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء داخل وخارج دولة الكويت.

وقد بعث سمو ولي العهد ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره وتمنياته الطيبة للجميع داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.