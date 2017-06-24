قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتعرض للاستهداف لأنها ألحقت أكبر الهزائم بما يسمى تنظيم (داعش) وتمكنت من إفشال المؤامرات في سوريا.

وأضاف أردوغان في تصريح أدلى به مساء أمس الجمعة من ولاية (شانلي أورفا) جنوب شرقي تركيا أن "الذين يتغذون على صراعات المنطقة منزعجون من دفاعنا عن الحقوق والعدالة في كل محفل وهذا هو سبب حملات التشويه والكذب ضد بلادنا".

واتبع بالقول "قادت تركيا أكبر كفاح ضد تنظيم (داعش) وألحقت به أكبر الهزائم .. وفي حال شكلت التطورات السلبية المستمرة في سوريا أي تهديد على حدودنا ليعلم العالم أننا سنفعل ما فعلناه في عملية (درع الفرات)".

وبدأت عملية (درع الفرات) العسكرية في أغسطس الماضي للقضاء على الجماعات الارهابية في المناطق الحدودية مع سوريا وأعلنت انقرة في مارس الماضي انتهاء العملية بنجاح.

ووصف الرئيس التركي الأزمة في سوريا التي بدأت في عام 2011 بأنها "وصمة عار على جبين التاريخ".

واعرب عن اعتقاده بأن الدول الغربية التي "ألقت محاضرات للدول الأخرى في القانون والديمقراطية لعشرات السنوات أدارت ظهرها لمطالبة الشعب السوري بتلك الحقوق".

وانتقد دور المجتمع الدولي في الازمة السورية معتبرا انه اقتصر على "مشاهدة مليون سوري يقتلون على يد المنظمات الإرهابية والحكومة التي تمارس الظلم ضد شعبها".

وشدد الرئيس التركي على أن "الخاسر الحقيقي في سوريا هو العالم الإسلامي الذي لم يظهر رد فعل كاف إزاء مقتل المسلمين في سوريا بشكل علني"