فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن إنجاز ٢٧ في المئة من مشروع أعمال المرحلة الثانية لتطوير الدائري الأول والذي يبدأ من منطقة دسمان وشارع عبدالله الاحمد وحتي الشويخ وكيفان .. مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع قطاع هندسة الطرق الرامية إلى تحقيق استراتيجيات الخطة التنموية والرغبة السامية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي يعد تطوير وتحديث شبكة الطرق من ركائزها الأساسية.

وشدد م.الحصان في تصريح صحافي على دعم ومساندة القيادة العليا في الوزارة وعلى رأسها الوزير المهندس عبدالرحمن المطوع لكافة المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة لاسيما مشاريع هندسة الطرق لإرتباطها الوثيق بأغراض التنمية المنشودة في البلاد مشيرا الى ان الأهداف الرئيسية للمشروع تطوير الدائري الأول تتلخص في تحقيق انسيابية في حركة المرور، كما انه سيشكل حلا للازدحام المروري في كثير من المناطق خاصة ان طريق الدائري الأول من الطرق الداخلية المهمة والحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة خاصة أوقات الذروة، مبينا ان مشروع الدائري الأول في مراحله الـ 3 صمم ليستوعب اكثر من 2000 سيارة في الساعة الواحدة.



وتابع م الحصان ان المشروع يتكون من إنشاء 3 تقاطعات حرة و5 جسور سيارات و3 أنفاق وجسرين للمشاة وإنشاء وتجديد شبكات الهواتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي وشبكة صرف الأمطار وإنارة الشوارع وإشارات المرور وتوسعة الطريق الحالي بالاتجاهين.

وأضاف م الحصان أن المشروع يتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور من دسمان وشارع عبدالله الاحمد، كما ان المرحلة الثانية تقع ضمن اعمال المشروع من جنوب جسر تقاطع الرياض السريع مع الدائري الاول بمستوى سطح الارض، حتى يصل الى نقطة تبعد 200 متر من دوار بوابة الجهراء، حيث ينخفض مساره ثم يمر بتقاطع الجهراء كطريقين منفصلين كليا من خلال نفق متجه الى اليمين ثم يتلاقيان بعد الخروج من النفق، مشيراالى ان المشروع يتضمن تنفيذ 5 كم من الطرق السريعة ومجرور لصرف الامطار وشوارع ثانوية متصلة بالدائري الاول داخل مدينة الكويت بالاضافة الى إحلال وتجديد للخدمات القائمة من شبكة مياه وكهرباء وهواتف وشبكة الامطار والصرف الصحي.