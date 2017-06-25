أعلنت قوات خفر السواحل الإسبانية انها أنقذت 250 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الجنوبية للبلاد في أقل من ساعة.



وقالت قوات الخفر في بيان انها تلقت عدة اتصالات من متعاونين في المغرب العربي تفيد بخروج سبعة قوارب باتجاه السواحل الاسبانية لتبدأ بعد ذلك عمليات البحث والإنقاذ التي تمت بنجاح في غضون ساعة واحدة.



وأوضح البيان انه تم إنقاذ 152 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور مياه جبل طارق فيما أنقذ المهاجرون الآخرون قبالة سواحل محافظتي (قادش) الاندلسية و(مورثيا) جنوب شرقي البلاد.



وأضاف انه من المتوقع استمرار وصول أعداد كبيرة من المهاجرين خلال الأيام القليلة المقبلة بفضل تحسن الأحوال الجوية.



ويأتي ذلك بعد يومين من انقاذ خفر السواحل الاسبانية 414 مهاجرا غير شرعي في غضون 48 ساعة في مياه (بحر البوران) جنوبي البلاد.