ضرب زلزال قوته 5,2 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان، من دون صدور تحذير من حصول تسونامي، وفق ما اوضحت السلطات اليابانية والاميركية.



ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد زهاء 30 كيلومترا غرب مدينة إينا في مقاطعة ناغانو، عند الساعة 07,02 بالتوقيت المحلي (22,02 ت غ السبت)، حسبما اورد المعهد الاميركي للدراسات الجيولوجية.



ولم تصدر وكالة الارصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي.



واشارت قناة "ان اتش كاي" التلفزيونية اليابانية الى عدم توافر معلومات عن اصابات او اضرار محتملة حتى الان.



وتوقفت حركة شبكة شينكانسن للقطارات الفائقة السرعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في تلك المنطقة.



ولم يُلاحظ اي تأثير للزلزال على محطات الطاقة النووية في المنطقة.