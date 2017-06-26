تظاهر آلاف الأشخاص في فنزويلا للتنديد بالقمع الوحشي للتظاهرات الاحتجاجية ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي اكد ان معارضين سيحاكمون «بقسوة» لأنهم اعدوا انقلابا. وأكد مادورو في خطاب أمام الجيش في ولاية كارابوبو ان «معتقلين في الوقت الراهن سيمثلون امام محكمة عسكرية بتهمة الاعداد لانقلاب وتشجيع تدخل عسكري اميركي». لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الموقوفين، وما اذا كانوا مدنيين ام عسكريين. واتهم مادورو أيضا في خطابه بصورة غير مباشرة قادة المعارضة بالتحريض على العنف. وقال: «ما هي أهدافهم؟ ترك الفتيل مشتعلا، ووقوع قتيل هنا وقتيل هناك. هذا امر شبيه بقطارة مميتة».