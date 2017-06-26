قالت مصادر كردية إن تنظيم «داعش» يتحرك بكثافة لمضاعفة أعداد عناصره في كركوك وحوض حمرين وأطراف قضاء طوزخورماتو، وذلك رغم التواجد الكثيف للحرس الثوري وميليشيات «الحشد الشعبي» جنوب كركوك. وكشفت المصادر الكردية لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الحرس الثوري الإيراني يسهل مرور داعش الى كركوك.

وأكدت الصحيفة أن هناك 7 قواعد عسكرية لفيلق القدس يتمركز فيها المئات من الجنود والضباط الإيرانيين، الذين يشرفون على قيادة ميليشيات الحشد في المنطقة، كما أنهم هم الوحيدون الذين يمكنهم استخدام الأسلحة الثقيلة والصواريخ الموجودة في هذه القواعد.

وذكرت أن المنطقة شهدت أخيرا قدوم أعداد كبيرة من مسلحي الحشد والجنود الإيرانيين الجدد إلى هذه القواعد المحاذية لمناطق «داعش».

كما لفتت مصادر أمنية كردية إلى أن النظام الإيراني يريد بسيطرة «داعش» على كركوك، أن يعطل عملية الاستفتاء على استقلال كردستان ويريد إخضاع كركوك لسيطرة «الحشد الشعبي» بحجة تحريرها من داعش.

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر في قوات البيشمركة الكردية بأن قوات البيشمركة صدت امس هجوما لتنظيم (د اعش) شمال غربي كركوك.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية: «شن تنظيم داعش هجوما استهدف السواتر الامامية لقوات البيشمركة في مرتفعات كراو في قضاء الدبس شمال غربي المدينة». وحسب المصادر، اندلعت اشتباكات استمرت أكثر من ساعة أسفرت عن مقتل ثلاثة من داعش وإصابة اثنين من قوات البيشمركة بجروح. من جهة اخرى، أفاد مصدر عسكري عراقي بمقتل 20 عنصرا من تنظيم داعش جراء ضربة جوية نفذها الطيران العراقي في قضاء «راوة» غربي محافظة الأنبار.