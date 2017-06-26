أكدت مملكة البحرين أن قائمة المطالب المقدمة إلى قطر مؤخرا لم تخرج بعيدا عن بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه

من جانب الدوحة عام 2014.

وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية «بنا» التي نشرت قائمة المطالب التي تضمنت 13 بندا، إن هذا الأمر يبطل أي حجة من قبل قطر لرفض هذه المطالب.

في غضون ذلك، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائمة المطالب المقدمة إلى قطر من الدول المقاطعة لها، مخالفة للقوانين الدولية، قائلا «أقولها بصراحة، هناك وضع مخالف للقوانين الدولية، ويجب التخلص منه». وأضاف أردوغان، في تصريح للصحافيين عقب أدائه صلاة عيد الفطر بمسجد معمار سنان بإسطنبول: «لأنه في القانون المتعارف عليه بين الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على الحقوق السيادية لدولة ما».

وأشار الى أن القائمة تتضمن تهجما على الحقوق السيادية، وتطاولا يصل إلى حد التدخل في الشؤون الداخلية. واكد ان تركيا بذلت وستبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر، مشيرا الى تأييد انقرة لموقف الدوحة من المطالب المذكورة.

وأعرب اردوغان عن أمله بأن تقوم السعودية بحل المستجدات الراهنة في الخليج، بما يليق بحجمها في المنطقة، مشددا على دعم بلاده جهود الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حل للأزمة.

وفيما يتعلق بوجود القوات التركية في قطر، أشار أردوغان إلى أن بلاده

عرضت الأمر ذاته على المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن انقرة مستعدة للإقدام على الخطوات اللازمة إذا رغبت الرياض في أن تقيم تركيا قاعدة عسكرية لها على الأراضي السعودية.