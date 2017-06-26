قال الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس انه «غير متيقن تماما من امكانية التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي».

وذكر ديفيس في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) امس انه من الصعب التنبؤ باحتمالية تحقيق اتفاق يرضي جميع الأطراف لان المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى وستستمر لفترة طويلة.

وشدد على ان بريطانيا لن تقبل بان يفرض عليها اتفاق «عقابي» يهدد مصالحها، مضيفا ان «الانسحاب من المفاوضات ورفض اي اتفاق غير مقبول يظل خيارا مفتوحا امام الحكومة البريطانية».

وأكد ديفيس ان من بين مهامه كوزير مكلف بالخروج من الاتحاد الأوروبي اعداد خطة للتعامل مع احتمال انتهاء المفاوضات مع الأوروبيين دون التوصل لاتفاق قائم على اتفاقية للتجارة الحرة واتفاقية جديدة للجمارك.

وكانت الجولة الأولى من المحادثات الرسمية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد انطلقت في بروكسل في 19 يونيو الجاري.

من جهة أخرى، هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المسلمين البريطانيين بحلول عيد الفطر عبر مقطع فيديو بثته على شبكة الانترنت.

وقالت ماي - في بيان لها عبر الفيديو امس - إن «المسلمين البريطانيين يساهمون ويضيفون قيمة كبيرة للبلاد».

وأعربت عن «اعتزازها بالمملكة المتحدة المنفتحة، والتي تحتضن مختلف المعتقدات والأعراق».

وأكدت ماي أن عددا كبيرا من البريطانيين المسلمين قدموا مساعدات خيرية للمجتمع خلال الشهر الماضي، وشاركوا موائد إفطارهم مع جيرانهم الذين يعتنقون مختلف المعتقدات.

وتطرقت ماي إلى الهجوم الإرهابي التي شهدته العاصمة لندن الأسبوع الماضي قائلة: «للأسف لقد شهدنا خلال هذا الشهر أحداثا مأساوية كالهجوم المروع في محيط مسجد فنزبري بارك»، مضيفة: «هذا هو الهجوم الإرهابي الثاني من نوعه الذي تشهده شوارع عاصمتنا، ومثل هذا النوع من الهجمات يستهدف شق صفوفنا».

إلى ذلك، قالت الشرطة البريطانية إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا امس بعد أن صعدت سيارة على الرصيف خارج مركز رياضي في مدينة نيوكاسل بشمال إنجلترا، لكن الشرطة قالت إنها لا تعتقد أن للواقعة صلة بالإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المئات كانوا يحتفلون بعيد الفطر في المركز الرياضي وأن هناك طفلين بين المصابين.

وقالت الشرطة في بيان امس «في الساعة 9:14 صباحا تقريبا تلقت شرطة نورثمبريا تقارير بأن سيارة صدمت مارة خارج مركز وستجيت الرياضي في نيوكاسل أبون تاين.

وأضافت: «تحريات الشرطة مستمرة لتحديد ما حدث بالضبط ولكن في الوقت الحالي لا نعتقد أنه حادث إرهابي».

وذكرت الشرطة أنه تم القبض امرأة على صلة بالحادث وهي تبلغ من العمر 42 عاما.

وفي الغضون، كافحت عشر سيارات إطفاء و72 رجل إطفاء حريقا اندلع في شرق لندن أمس الأول بعدما حاصرت النيران شقة في الطابق الثالث من مبنى منخفض الارتفاع مما أسفر عن إصابة شخص واحد نقل إلى المستشفى.