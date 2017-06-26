محمد بن سلمان يزور حماة الحرم المكي من الاعتداء الإرهابي

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين كل من: الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس السابق لجمهورية المالديف محمد وحيد، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء امس الأول، كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد خادم الحرمين في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن «العالم يعاني اليوم من الإرهاب بشتى أصنافه، وكل ألوانه وأنماطه، فهو آفة هذا العصر، بما نتج عنه من فساد للسكينة والسلام اللذين كانا يخيمان على المجتمعات الآمنة، وإننا نولي جل اهتمامنا بأن يسود الأمن والاستقرار العالم بأسره».

وأشار إلى أن«المملكة العربية السعودية فتحت قلبها لضيوف الرحمن، وأشرعت أبوابها لكل القادمين إليها، معتمرين وحاجين وزائرين، وسخرت لهم كل الإمكانات والجهود في سبيل راحتهم، وأدائهم لشعائرهم ومناسكهم، بيسر وسهولة، وأمن واطمئنان، ونحمد الله الذي أعاننا على القيام بهذا الدور في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مواصلين بذلك جهود ملوك وحكومة هذه البلاد المباركة، منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله»، سائلا «المولى جلت قدرته، ونحن في جوار بيته العتيق، أن يحفظ للمملكة العربية السعودية عزها وأمجادها، وأن يوفقنا لخدمة دينه، ولما فيه خير الإسلام والمسلمين».

من جهة أخرى، شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المصابين من رجال الأمن البواسل، الذين تعرضوا لبعض الإصابات أثناء محاصرتهم الإرهابيين وإحباط مخططهم في استهداف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين، فرحة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال زيارته لهم، صباح عيد الفطر المبارك، أثناء تلقيهم العلاج اللازم في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، بالإضافة إلى أحد زوار المسجد الحرام من خارج المملكة.

وأكد سمو ولي العهد خلال مشاركته المصابين فرحة العيد اعتزازه بتضحيات رجال الأمن وشجاعتهم في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين.

من جهتهم، أكد المصابون تشرفهم وزملاؤهم بحفظ أمن الأراضي المقدسة واستمرارهم في الذود بكل حزم ويقظة وتضحية لحماية المسجد الحرام من أصحاب المخططات الإرهابية التي تريد الإخلال بأمنه.