استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، امس، المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبلوا في قصر البطين صباح امس إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وتبادل الشيخ خليفة بن زايد، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقالت «وام» إن أصحاب السمو حكام الإمارات تقدموا إلى صاحب السمو رئيس الدولة بصادق التهاني والأمنيات بهذه المناسبة السعيدة وأن يعيدها على سموه وعلى دولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد التهاني بهذه المناسبة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وتقدم سموهم إلى صاحب السمو رئيس الدولة بصادق التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة السعيدة داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات التهاني والتبريكات من، أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.