أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا، أن قرار نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأميركي المتقدم «ثاد» هو قرار اتخذه التحالف الكوري الجنوبي - الأميركي، وليست هناك نية لتغييره، مشيرة إلى أن بلادها ستتعاون مع الولايات المتحدة باستمرار على أساس الثقة المتبادلة.

وأوضحت الوزيرة كانغ، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية امس، أن سيئول ليست لديها أي نية لتغيير قرار نشر «ثاد»، مشيرة الى أن إجراء تقييم الآثار المحتملة لنشر هذه المنظومة على البيئة يأتي بموجب الإجراءات المحلية، ولا يعني تغييرا أو إلغاء للقرار.