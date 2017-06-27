بدا تحالف اليمين الرابح الاكبر في الانتخابات البلدية الفرعية في ايطاليا، بعدما فاز حزبا سيلفيو بيرلوسكوني (فورتسا ايطاليا) وماتيو سالفيني (رابطة الشمال) تقريبا في كل المدن الـ 22 المعنية بالانتخابات.

أما وسط اليسار الذي يقوده الحزب الديموقراطي الحاكم بزعامة رئيس الحكومة السابق ماتيو رينتسي فمني بهزيمة كبرى على ما يبدو في الدورة الثانية التي أجريت اول من امس في حوالي 100 بلدية قبل اشهر من الانتخابات التشريعية.

وفي انتخابات اتسمت بمشاركة ضعيفة (46%)، كانت نتيجة جنوى، المعقل التاريخي لليسار، من بين الاكثر رمزية اذ انتقلت إدارتها إلى اليمين.

وفاز اليمين بالإجمال في 16 من 22 مدينة منها جنوى وفينيتسا وبياتشنزا.

وأوضح سكرتير الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي الذي حاول التقليل من تراجع حزبه، ان «الانتخابات البلدية لا علاقة لها بالانتخابات التشريعية».

واضاف «على مستوى رؤساء البلديات الفائزين يعتبر الحزب الديموقراطي في الطليعة حتى لو ان النتيجة الاجمالية ليست رائعة».

من جهته، أكد زعيم «فورتسا ايطاليا» سيلفيو بيرلوسكوني ان «ايطاليا بلد معتدل.



واذا تمكنا من ان نبقى متحدين فسنتوصل الى الفوز بالانتخابات التشريعية وتولي الحكم».

وكانت حركة «5 نجوم» بزعامة الشعبوي بيبي غريللو، التي منيت بهزيمة منذ الدورة الاولى في معظم المدن التي قدمت فيها مرشحين، الغائب تقريبا عن هذه الانتخابات.