ارتفعت حصيلة حريق انقلاب شاحنة صهريج تنقل نفطا في باكستان الى 153 شخصا، في حادث ألقى بظلاله على احتفالات أول أيام عيد الفطر.

وقال جواد اقبال رئيس مستشفى فيكتوريا: «حصيلة القتلى ارتفعت الى 153 قتيلا وهناك كثيرون في حالة حرجة في مستشفيات بهاوالبور ومولتان».

وانتظر عشرات الأقارب خارج المستشفيات في بهاوالبور المدينة الأقرب لمكان الحادث لتسلم جثث الضحايا، بينما تفقد رئيس الوزراء نواز شريف المصابين بعد ان اختصر زيارة الى لندن.

وحاول عدد من الأقارب الاقتراب من رئيس الوزراء احتجاجا لكن قوات الأمن منعتهم من الوصول.

وقال شريف لوسائل الإعلام أمام مستشفى فيكتوريا: «يوم العيد أصبح يوم حداد وألم بالنسبة لنا»، مضيفا أنه أمر بإجراء تحقيق ودفع تعويضات بقيمة مليوني روبية (20 ألف دولار) لأسر المتوفين ومليون روبية للجرحى.