ذكرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين أنها سوف تبت في قضية خباز مسيحي رفض صنع كعكة زفاف لثنائي من المثليين في قضية تشعل مواجهة بين حرية الأديان والقوانين المناهضة للتمييز.

وكان شارلي كريج وديفيد مولينز قد طلبا شراء كعكة لحفل زفافهما في ولاية كولورادو في .2012 ورفض الخباز جاك فيليبس الذي يعمل في مخبز " ماستربيس كيكشوب " صنع الكعكة، مستشهدا بمعتقداته الدينية.

وأقام الثنائي دعوى قضائية ضد الخباز بتهمة التمييز ضدهما على أساس ميولهما الجنسية بموجب قانون الولاية المناهض للتمييز.

وكانت المحاكم الأدنى درجة قد قضت لصالح الثنائي، ولكن فيليب استأنف، زاعما أنه يتم انتهاك حقه الدستوري في ممارسة دينه.

جدير بالذكر أنه كانت قد صدرت أحكاما في قضايا أخرى مماثلة في ولايات أخرى في صالح المثليين. وكانت القضايا تشمل شركات مثل باعة زهور ومصورين، رفضوا تقديم خدمات لأعراس المثليين.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات شفهية في القضية في الخريف قبل إصدار قرار.

وكانت المحكمة العليا قد نظرت في عدد تاريخي من القضايا التي تشمل حقوق المثليين في السنوات الأخيرة، لتحكم في 2015 بتشريع الزيجات المثلية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.