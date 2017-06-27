أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه لا توجد اي ادلة على تورطه بعلاقة مع روسيا خلال حملته الانتخابية، وان على مطلقي هذه الاتهامات ان يقدموا اليه «الاعتذار».

وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها «بعد اربعة اشهر من التقصي بشأن دور روسيا لم يعثروا على اي تسجيل يتضمن تواطؤا من قبل اناس تابعين لترامب»، في اشارة الى تأكيد فريقه الانتخابي عدم وجود اي أدلة ملموسة على حصول علاقة مع مسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية.

وتابع «لم يحصل تواطؤ ولا خرق. انا بانتظار اعتذاراتهم».

وكرر الرئيس الأميركي اتهاماته لسلفه باراك اوباما الذي يأخذ عليه انه لم يفعل «شيئا» بوجه التدخل الروسي.

وقال ترامب بهذا الصدد في سلسلة تغريداته «السبب الذي دفع الرئيس اوباما الى عدم القيام بأي شيء بشأن روسيا مع ان وكالة سي آي ايه أعلمته بحصول تدخل، هو انه كان يعتقد ان كلينتون ستفوز ويفضل تجنب المشاكل».



واتهم اوباما بأنه «تآمر وعرقل، الأمر الذي لم يستفد منه الديموقراطيون ولا هيلاري النذلة».