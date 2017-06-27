مني الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا بهزيمة انتخابية جديدة اليوم الاثنين بخسارة حكومات معظم المدن الرئيسية وفقدان تحالفه اليساري وعدد من معاقله التاريخية لصالح تحالف اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني في معظم المدن الرئيسية.



وأسفرت النتائج النهائية للجولة الثانية في 111 بلدية لم تحسم قبل أسبوعين في الجولة الأولى للانتخابات المحلية الجزئية عن فوز التحالف اليميني لأحزاب (هيا إيطاليا) بزعامة بيرلسكوني و(رابطة الشمال) و(أخوة إيطاليا) بعمادة 16 من عواصم المحافظات بعدما كان يحكم ست عواصم في الدورة الماضية.



وانتزع تحالف اليمين بفوزه الانتخابي الذي يعيد حضوره الذي غاب عن الساحة السياسية من تحالف يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي 12 عاصمة محلية أهمها مدينة جنوه عاصمة اقليم ليغوريا والمعقل اليساري التقليدي ولاكويلا عاصمة اقليم أبروتسو.



كما أزاح التحالف اليميني الذي يضم بقايا (تحالف شعب الحرية) بقيادة بيرلسكوني اليسار لأول مرة بعد خمسة عقود في مدينة (لا سبيتسيا) بإقليم توسكانا وبلدية (سيستو سان جيوفاني) التي كان يطلق عليها (ستالينغراد إيطاليا) لولائها اليساري المطلق منذ سقوط الفاشية.



وفي المقابل لم يفز الحزب الديمقراطي وحلفاؤه من أحزاب يسار الوسط سوي في خمس عواصم منتزعا من اليمين مدينتي بادوفا الشمالية الهامة وليتشى الجنوبية بالاضافة الى عاصمة صقلية باليرمو التي حسمها عمدتها السابق المستقل من الجولة الأولى وذلك بعدما كان يحكم 17 عاصمة بينها عاصمتا اقليمي ليغوريا ولاكويلا.



أما حركة (الخمس نجوم) ثاني أكبر القوى البرلمانية والتي لم تتمكن من المنافسة في أي جولات الاعادة بالمدن الرئيسية فخسرت حكومة (بارما) عاصمة الصناعات الغذائية الايطالية وأول مدينة تفوز الحركة بعمادتها قبل خمس سنوات لصالح عمدتها السابق فيديريكو بيتساروتي الذي فصلته الحركة.



وشهدت الانتخابات المحلية الجزئية تراجعا كبيرا في نسبة الاقبال حيث لم يتوجه الى صناديق الاقتراع أمس الأحد من بين 3ر4 مليون ناخب سوى 46 في المئة من الناخبين مقابل 59 في المئة صوتوا في الجولة الأولى في 10 يونيو الماضي.