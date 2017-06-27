

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على هدفين في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وقال مراسل "صفا" إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت موقع "بدر" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شمال غرب مدينة غزة بأكثر من صاروخ.



وأفاد أن الغارة الثانية استهدفت أرضًا زراعية شرق منطقة وادي غزة جنوب المدينة، فيما تبعها غارة على موقع الشهيد "محمد أبو حرب" التابع للمقاومة في مدينة رفح جنوب القطاع.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الليلة، عن تشخيص إطلاق صاروخ صوب تجمع مستوطنات "شاعر هنيغيف" شرقي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.



وجاء على لسان الناطق العسكري الإسرائيلي أنه جرى تشخيص إطلاق صاروخ باتجاه منطقة مفتوحة بتجمع "شاعر هنيغيف" دون وقوع إصابات أو أضرار.



وأشار إلى أنه لم تفعل صفارات الإنذار قبيل سقوط الصاروخ، فيما تقوم قوات من الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن مكان سقوطه.