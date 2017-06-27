هدد البيت الأبيض رأس النظام السوري بشار الأسد بدفع "ثمن باهظ جداً" هو وجيشه إذا شن هجوما بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة لتنفيذ هجوم من هذا النوع.

وأفاد بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، صدر في وقت متأخر من مساء الإثنين، بأن "الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة لنظام الأسد لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية سيؤدي على الأرجح إلى قتل جماعي لمدنيين بينهم أطفال أبرياء".

وأضاف أن "تلك الاستعدادات (التي تم رصدها) مشابهة لم جرى اتخاذه قبل هجوم بالأسلحة الكيماوية نفذه النظام في 4 أبريل، وأسفر عن مقتل عشرات المدنيين، ودفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أمر بتوجيه ضربة بصواريخ كروز على قاعدة جوية سورية".

وتوعد البيان نظام الأسد بأنه "سيدفع هو وجيشه ثمناً باهظاً جداً، إذا ما نفذ مجزرة جماعية أخرى عبر هجوم بالأسلحة الكيماوية".