توفي المطرب والملحن المصري مأمون المليجي، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، عن عمر يناهز الـ57 عاماً.

ونعى الحسن مأمون المليجي، والده، عبر "فيسبوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى مأمون المليجي".

وأشار إلى أن جنازة والده ستقام بمسجد "المواساة" ظهر الثلاثاء بمحافظة الإسكندرية (شمال)، دون المزيد من التفاصيل أو بيان سبب الوفاة.

ومأمون المليجي من مواليد محافظة الإسكندرية، ولد عام 1960، من أبوين مصريين، وأمضى طفولته في لبنان، وحصل على جنسيتها في وقت لاحق.

بدأ شغفه بالموسيقى وهو في سن الخامسة عشر؛ حيث تعلم الجيتار بالتوازي مع موهبته للتلحين.

وعبَّر بأغانيه عن الأوضاع السياسية والاجتماعية بمصر قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ما حرمه من الظهور على مسارح الدولة والتلفزيون.

ومن أبرز أعماله "أصرخ بصوتك"، و"الرجال لابسين طرح"، و"موافقون منافقون"، و"افتي يا مفتي"، و"بحر الخوف"، و"أحمد يا سبع الليل"، وجميعها جسدت أوضاع بلاده في السنوات الأخيرة، وخاصة العلاقة بين النظام والشعب.