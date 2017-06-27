قالت حكومة الفلبين اليوم الثلاثاء إن الرئيس رودريجو دوتيرتي على قيد الحياة وبخير ولا يعاني من أي مشاكل صحية، وذلك بعد أن ثار القلق من اختفائه عن الأنظار لفترات طويلة هذا الشهر بصورة غير معتادة.

ويغذي غياب دوتيرتي (72 عاما)، المعروف بنشاطه العام المكثف وخطبه الطويلة التي قد يلقيها عدة مرات في اليوم الواحد، شائعات عن اعتلال صحته ومحاولة الحكومة التعتيم على ذلك. وكان آخر ظهور علني له قبل أسبوع.

وجاءت معظم التكهنات بسبب غياب دوتيرتي خلال أكبر أزمة تواجه حكمه الذي بدأ قبل نحو عام إذ يقاتل الجيش منذ ستة أسابيع متشددين على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية يحتلون مدينة ماراوي في جزيرة مينداناو وهي مسقط رأس دوتيرتي.

وقال المتحدث الرئاسي إرنستو أبيلا للصحفيين "أولا وقبل كل شيء هو على قيد الحياة وبخير، إنه بكل خير، فقط مشغول بعمل ما يتعين عليه عمله".

وتابع "كما رأيتم كان يظهر علنا كثيرا جدا لكن غيابه عن الأنظار يكون للقيام بمهام مكتبية.. يوقع أوراقا ويقرأ ويجري مشاورات. أنه مشغول جدا في الواقع".

وأضاف "أنه على علم بما يحدث ويتم إبلاغه بالتطورات بشكل منتظم يقرأ ويستمع وواع تماما. أنها فقط طريقة عمله".

ومن المقرر أن يجتمع دوتيرتي اليوم الثلاثاء مع بعض أعضاء الحكومة ويحضر مناسبة في القصر الرئاسي في مانيلا للاحتفال بعيد الفطر.