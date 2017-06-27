أكدت محكمة استئناف هولندية اليوم الثلاثاء، أن هولندا مسؤولة جزئياً عن مقتل نحو 300 مسلم طردوا من قاعدة هولندية تابعة للأمم المتحدة بعد أن اجتاحت قوات صرب البوسنة منطقة سربرنيتشا المحيطة بالقاعدة خلال الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة.

ويؤيد قرار محكمة الاستئناف في لاهاي قراراً صدر عام 2014 بأن قوات حفظ السلام الهولندية كان بوسعها أن تدرك أن الرجال الذين لجأوا إلى القاعدة في قرية بوتوكاري سيتعرضون للقتل على يد قوات صرب البوسنة إذا أجبرتهم على الرحيل، وهو ما حدث بالفعل.

ويعتبر الحكم استثنائياً نظرا لأن الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية. إلا أن القضية الهولندية فريدة من نوعها تقريباً في تحميل دولة مشاركة في بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن أفعالها.