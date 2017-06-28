ناشد وزير الخارجية الألماني، زاغمار غابرييل، أطراف الأزمة الخليجية اللجوء إلى الحوار لتفادي مزيد من التصعيد.

جاءت تصريحات الوزير الألماني، خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة برلين امس، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة الاقتصادية.

ونقلت وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية عن غابرييل قوله إنه «يتعين على مسؤولي الدول المقاطعة لقطر الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة من أجل الحوار المباشر، خشية مزيد من التصعيد».

وأضاف: «حان الوقت لعدم تأجيج الصراع والتحدث إلى بعضنا البعض».

وكان وزير الخارجية الألماني، قد انتقد أمس الاول، قائمة المطالب التي وجهتها الدول المقاطعة إلى قطر.

وخلال مشاركته في ندوة للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في العاصمة الألمانية، قال غابرييل إن «المطالب الموجهة من الدول المقاطعة لقطر مستفزة جدا».

وأوضح أنه «سيكون من الصعب على قطر الاستجابة لكل الطلبات المقدمة لها».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن على بلاده وألمانيا ان يعملان بكل الطرق لتعزيز علاقاتهما المالية.

من جهة اخرى، أعرب ظريف عن أسفه لقرار المحكمة العليا الأميركية بإعادة العمل جزئيا بمرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.



وقال «من المؤسف ان تقرر المحكمة العليا رفض أحكام القضاء السابقة»، مضيفا «من المؤسف ان يعاقب مواطنو الدول المدرجة على القائمة والذين لم يشاركوا في أي أعمال ارهابية ضد الولايات المتحدة على أعمال ارهابية قام بها مواطنو دول ليست على القائمة».