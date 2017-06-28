حذرت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) من حدوث هجمات إرهابية جديدة في أوروبا.

وقال رئيس المنظمة روب واينرايت في تصريحات خاصة لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية نشرت امس: «إن خطر الإرهاب في أوروبا هو الأعلى خلال العشرين عاما الماضية. ولا يزال يزداد، لدينا إشارات على ذلك».

وبحسب تقييم واينرايت، يعد لقاء مجموعة العشرين المنتظر في مدينة هامبورغ الألمانية خلال يوليو القادم «هدفا محتملا بالطبع بالنسبة للإرهابيين مثل أي فعالية عامة مهمة أخرى».

وأكد أن السلطات الألمانية على علم بذلك ومستعدة له، وقال: «إنني متأكد إنهم يفعلون كل شيء من أجل الحيلولة دون حدوث ذلك».

وبالنظر إلى الهجمات التي حدثت في بروكسل وباريس ولندن، دعا رئيس منظمة الشرطة الأوروبية إلى تواجد قوات مكافحة إرهاب سريعة في كل دولة أوروبية.

وأشار إلى أن الشرطة قتلت المهاجم في لندن مطلع يونيو الماضي في غضون ثمانية دقائق بعد الاستدعاء الأول لها، وقال: «إن ذلك هو المعيار الذي لابد أن يكون لدينا في كل مكان».

وشدد على ضرورة أن يحصل محققون على المزيد من الإمكانات لمراقبة التواصل عبر الإنترنت بين المشتبه في صلتهم بالإرهاب مثل رسائل «الماسنجر».

وأوضح مدير «يوروبول» في لاهاي قائلا: «نظرا لأنه تم نقل قنوات التواصل إلى الإنترنت، لذا فقدت الشرطة جزءا كبيرا من إمكاناتها الخاصة لمراقبة إرهابيين. ولابد أن يتغير ذلك».