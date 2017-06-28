شدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، على ضرورة ممارسة جميع الأطراف بالأزمة الخليجية " ضبط النفس" من اجل التوصل إلى حوار ديبلوماسي بناء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحافي، عقب اللقاء في واشنطن أن الوزير تيلرسون اكد "الدعم القوي لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

ودعا تيلرسون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز الحوار بأفضل طريقة ممكنة للتوصل إلى حل دائم.

وذكر البيان أن الوزير تيلرسون اتفق مع الشيخ محمد العبدالله على أهمية "وقف الإرهاب ومواجهة التطرف" باعتبارهما من الأولويات.