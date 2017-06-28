قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" لا يزال يسيطر على قرابة نصف مساحة المدينة القديمة في الموصل.

وذكرت القيادة في بيان أن العمليات العسكرية في المنطقة أسفرت حتى مساء اليوم عن تحرير نحو 50 في المئة من إجمالي مساحة المدينة القديمة وهي آخر معاقل التنظيم في عموم الموصل.

وأوضح البيان ان مساحة المنطقة التي لا يزال يسيطر عليها "داعش" بالمدينة القديمة تبلغ نحو 1.4 كيلومتر مربع، مشيرا إلى أن طول هذه المنطقة يبلغ 1700 متر فيما يصل عرضها الى 850 مترا.

واكد البيان استمرار القوات العراقية في عملياتها العسكرية "بكل ثبات وإرادة" من أجل تحرير المناطق المتبقية وإعلان النصر الكامل على (داعش) بالموصل.

يذكر أن مساحة المدينة القديمة برمتها لا تشكل نسبة تتجاوز الواحد في المئة من إجمالي مساحة الموصل.

وتخوض القوات العراقية معارك شرسة ضد (داعش) داخل الموصل منذ تسعة أشهر وتمكنت خلال هذه الفترة من طرد مسلحي التنظيم من معظم مناطق المدينة وحصره داخل جيب صغير في المدينة القديمة.