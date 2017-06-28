تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام والوقود الأميركية مما جدد المخاوف من أن تخمة المعروض العالمي المستمرة منذ ثلاثة أعوام لن تنتهي قريبا.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 46.59 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 44.09 دولار للبرميل.

وعوضت أسعار النفط بعض خسائرها في الأسبوع الأخير بعدما انخفضت نحو 20 في المئة منذ منتصف مايو أيار. لكن تقرير معهد البترول الأمريكي أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 851 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم 23 يونيو حزيران إلى 509.5 مليون برميل مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل.

كما زادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل رغم بدء موسم الرحلات الصيفية بالولايات المتحدة الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى ذورته منذ أسابيع قليلة.

وتظهر زيادة المخزونات الأمريكية أن المعروض العالمي لا يزال وفيراً رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني 2017 ومارس آذار 2018.