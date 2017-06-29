نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، امس قصيدة من شعره، بعنوان «الدرب واضح».



وفي القصيدة يدعو الشيخ محمد بن راشد للعودة إلى «وحدة القلوب» و«حماية البعض،» مؤكدا أن «خليجا واحدا يصلح الرب شأنه».



وفيما يلي نص القصيدة كاملا:



خيل المعاني جريها باللساني

والشاعر إيسما لسانه حصانه

وأنا على الخيلين ربي هداني

على الرمك والسابقه في بيانه

ترنيمها عزف ولحون الأغاني

وتفخيمها للصافيه في دنانه

واللي هويته وهو هواه اهتواني

من عقب هجرانه تغير زمانه

لا هو تريا أو تهيا وجاني

ولا آنا عشانه كنت أرضى هوانه

يا مهرة لي بالتغلي تباني

كانت نصيبي عن فلان وفلانه

أغليتها مغلي الغلا وجيت عاني

للغالي اللي في الغلا خذ ضمانه

فارس حياته في ثباته كفاني

أثبت من أثبت ثبت ثابت جنانه

حصنه حصين محصن بالعياني

متحصن بحصنه لناره ودخانه

شاهد شهد عن محنة وامتحاني

عن شاهد ومشهود حان امتحانه

وأنا مودي دون حق جفاني

وحاولت أثني عن مساره عنانه

وعندي دليل إن ليل يظلم هداني

عينه على شعبه تبات اسهرانه

عوني وأخويه وإن أناديه جاني

وإذا يناديني ألبي عشانه

هذاك بوخالد وما عنه ثاني

الله رفع قدره وبالعقل زانه

والوقت في أمره وطوع البناني

من هيبته تموت النفوس الجبانه

أنا وهوه لدارنا بالضماني

ع قلب واحد حافظين الأمانه

من غير شك انصون شعب مصاني

ونرد عدوانه ونحفظ كيانه

ومن سالف في الوقت عشنا زماني

مع جارنا والجار أخلف رهانه

والجار قبل الدار جا في المعاني

وكنا نعينه وهو لنا في الإعانه

من منبت واحد وشعب وكياني

دم ولحم واحد وأرض وديانه

وتدري قطر أنا لها ظل داني

عن الغريب وعن ضعيف المكانه

ما هي مصالح بالسياسة تهاني

يا غير خوه جار والحظ خانه

وواجب علينا نناصحه بلعلاني

إن حط له أفعى رمل في ثبانه

والذيب ياكل م الكبار السماني

ساعة تغادر سربها باستهانه

ولكل شي لو تفكر أواني

والجد يا أهل الجد هذا أوانه

وآحس أن الوقت يكفي وحان

والشر نسعى كلنا في دفانه

ونرجع إلى وحدة قلوب ومعاني

نحمي بعضنا دون حقد وضغانه

من السعودية لديرة عماني

مع دولتي لي هيه للعقد دانه

وبحريننا ويا قطر وآل ثاني

خليج واحد يصلح الرب شانه

وقالوا عربنا من قديم الزمان

قبل الرمايه يترسون الكنانه

وتأبى الرماح العاليات اللدان

أن تنكسر متجمعه بذات خانه

وإذا اتفرق تنكسر في ثواني

ولا ينفع الرمح المكسر سنانه

لو تتركون المرجفين بمكان

ونحن لكم أقرب من أهل الرطانه

وما في المزايد خير يرجيه عاني

وكل وقت تدري له صلاته وأذانه

وماهيه بالقوة ولا بالأماني

ومهما اختلفنا جارنا في أمانه

ناخذ ونعطي وبالتحاور يباني

الحق ظاهر مايبا له فطانه

والدرب واضح منهجه بالعياني

والباب مفتوح ومحدد مكانه

ودرب إلى الرحمن خير وجناني

أحسن من الشيطان وأهل الشطانه

وإن ما بغيتوا دربنا بامتناني

فكل واحد له طريجه وشانه