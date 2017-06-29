أعلنت الحكومة الفنزويلية رفع حالة تأهب الجيش عقب هجوم بالأسلحة والقنابل اليدوية على مبنى المحكمة العليا.



ووصف الرئيس نيكولاس مادورو الهجوم الذي تم عبر مروحية تابعة للشرطة بالعمل الإرهابي.



وألقت طائرة هليكوبتر قنبلتين على مقر المحكمة العليا - أمس الاول في العاصمة كاراكاس، وانفجرت احداهما ولم تنفجر الأخرى.



وقال الرئيس مادورو إنه كان هناك حفل استقبال في المحكمة العليا وكان من الممكن أن يتسبب الاعتداء بمأساة، موضحا أن المهاجمين قصفوا المحكمة العليا وحلقوا فوق وزارة الداخلية والعدل، معتبرا أن هذا من نوع التصعيد العسكري.