أسامة دياب

اعلنت السفارة التركية لدى البلاد عن انعقاد مؤتمر إسطنبول الرابع للوساطة في تركيا نهاية يونيو الجاري تحت شعار «ديبلوماسية قوية ووساطة فعالة»، حيث سيقوم الخبراء والديبلوماسيون والباحثون والأكاديميون من شتى أنحاء العالم بالبحث عن سبل وطرق تشجيع اللجوء إلى الوساطة باعتبارها وسيلة مهمة من الوسائل التي تمنع اندلاع النزاعات وتضمن التوصل إلى حل.

واضافت السفارة في بيان لها ان مكانة الوساطة عالميا ازدادت منذ أن تولت كل من تركيا وفنلندا دورا رياديا في الأمم المتحدة عبر إطلاقهما مبادرة «الوساطة من أجل السلام»، وأتاحت هذه المبادرة المجال أمام إنشاء مجموعة أصدقاء الوساطة.

وبينت ان مجموعة الصداقة تتكون في الوقت الحالي من 53 عضوا، من 48 دولة و5 منظمات دولية.

وإضافة إلى ذلك، حدثت تطورات مهمة على صعيد المقدرة الدولية فيما يتعلق بالديبلوماسية الوقائية والوساطة ضمن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع المدني، وأصبحت هذه المجموعة منبرا رائدا لتشجيع الوساطة في الأمم المتحدة، واستطاعت تأمين اتخاذ 4 قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث تمهد هذه القرارات الطريق أمام تطوير الإطار المعياري والمفاهيمي للوساطة.

واشارت الى ان المجموعة ساهمت أيضا في «دليل الأمم المتحدة للوساطة الفعالة 2012»، والذي يعتبر بمنزلة وثيقة أساسية للباحثين في مجال الوساطة على صعيد العالم.