بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس باقامة منطقة امنية عازلة على طول الحدود بين القطاع ومصر.

وتمتد المنطقة بطول اثني عشر كيلومترا وبعرض مائة متر، وبعد تعبيد الطريق في الجانب الفلسطيني من الحدود سيتم نصب كاميرات مراقبة وأبراج مراقبة عسكرية وفق ما أعلن اللواء توفيق ابو نعيم وكيل الوزارة.

وشرعت الجرافات وآليات الوزارة بأعمال تسوية الأراضي وهدم البيوت المحاذية للحدود.

وقال ابو نعيم خلال متابعته أعمال التسوية والتعـــبيد ان «هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الاطار».

وأكد ان المنطقة العازلة «ستصبح منطقة عسكرية مغلقة وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين»، موجها «رسالة طمأنة» لمصر «أن الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود».