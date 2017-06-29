قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده رفعت اليوم الخميس، أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55 في المئة لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018 .

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.

وقال الوزير الملا "رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)".

وذكر الملا أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر بدلا من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 في المئة، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه بدلاً من 2.35 جنيه بزيادة 55 في المئة.

وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف من 6.25 جنيه إلى 6.60 جنيه للتر الواحد بارتفاع 5.6 في المئة.

ورفعت مصر سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر بدلا من 2.35 جنيه بزيادة 55 في المئة.

وقفز سعر غاز السيارات 25 في المئة إلى جنيهين للمتر المكعب بدلا من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) 100 في المئة إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها.

وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم "وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".

وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.

لكنه قال "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية".

يذكر أن الدولار = 18.07 جنيه مصري.