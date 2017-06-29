قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي ، اليوم الخميس، إنه لا حديث عن مزيد من التخفيضات في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على الرغم من بطء وتيرة انخفاض المخزونات.

وقال المزروعي للصحفيين على هامش مؤتمر في باريس، "أعتقد أن دول أوبك والدول غير الأعضاء التي انضمت إلينا قامت بدورها. ننتظر من الآخرين أن يقوموا بدورهم أيضا".

وأضاف "لسنا قلقين بشأن تعافي السوق".

وكانت أوبك اتفقت مع بعض الدول غير الأعضاء بالمنظمة في 25 مايو على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من 2018 لكن أسعار النفط انخفضت بفعل تزايد إنتاج الولايات المتحدة وإنتاج نيجيريا وليبيا عضوي أوبك المعفيين من تخفيضات الإنتاج.

وقال المزروعي "الإنتاج الإضافي من بعض المنتجين يؤخر التعافي بالطبع، لكنني أعتقد أن ذلك لن يدوم طويلا. نأمل برؤية المزيد من التعافي في الربعين الثالث والرابع".

وتابع "نعم، هناك تصحيح، ولكن وتيرة التصحيح أبطأ قليلا من المتوقع. نحن في أواخر الربع الثاني ودائما ما يقل فيه الطلب. سنشهد تسارعا في الطلب خلال الربعين الثالث والرابع ونأمل بالوصول إلى سوق أكثر توازنا".