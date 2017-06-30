أظهرت وثائق قضائية أن رجلا أمريكيا من ولاية إيلينوي نفى عن نفسه تهمة التهديد باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك بعد تلقي السلطات بلاغات عن نشره هذا التهديد عبر موقع فيسبوك.



ووفقا لما جاء في الوثائق فقد قال جوزيف لين بيكيت من إدواردسفيل بولاية إيلينوي أمام محكمة في إيست سانت لويس بنفس الولاية أمس الأربعاء إنه غير مذنب فيما يتعلق بالتهمة الاتحادية التي وجهت له بتهديد الرئيس.



ووجه له هذا الاتهام يوم 15 يونيو حزيران.



وفي حال إدانته قد يواجه بيكيت عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.



ولم يتسن الوصول إلى توماس جابل محامي بيكيت للتعليق.



وأمر القاضي ستيفن وليامز باحتجاز بيكيت حتى انعقاد محاكمته في نهاية أغسطس آب. ولم يُكشف عن مكان احتجازه.



وبحسب ما جاء في وثائق المحكمة فقد نشر بيكيت تدوينات على فيسبوك يومي 14 و15 يونيو حزيران وقد أبلغ عنه زميلان سابقان له في العمل الشرطة السرية. وكتب بيكيت أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري يستحق القتل وهو ما دفع ضباط جهاز أمن الرئاسة لاعتقاله.



وكتب بيكيت أن "جهاز أمن الرئاسة لديه علم الآن بخطتي لاغتيال ترامب... دعونا نرى ما إذا كان سيتحرك."

وقال بيكيت إن ترامب في حاجة إلى "شفرة في عنقه". وكتب أيضا أن بحوزته أسلحة متعددة.



وقد فصل بيكيت من عمله في متجر في جرانايت سيتي بولاية إيلينوي قبل ما بين ستة وثمانية أشهر بتهمة تهديد زميل له في العمل.

ويوم 15 يونيو حزيران أبلغ عاملان في المتجر مكتب أمن الرئاسة في سانت لويس عن التهديدات التي نشرها بيكيت لترامب على فيسبوك.



وقررت المحكمة احتجاز بيكيت لضمان سلامة الآخرين وبسبب اضطراب المتهم عقليا.