أقر مجلس الأمن الوطني التونسي اعلان «مواقع الانتاج» في البلاد «مناطق عسكرية مغلقة»، وذلك في إجراء يهدف الى حماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل انتاجها.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان المجلس عقد اجتماعا امس الاول بإشراف الرئيس الباجي قايد السبسي «تم خلاله النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية مغلقة، وتم الاتفاق على اعتماده». وقال مسؤول بالرئاسة ان الأمر الرئاسي سيدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية من دون أن يحدد عدد المواقع والمنشآت التي سيشملها القرار.