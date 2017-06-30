الرئيس هادي يعين محافظين جدداً لحضرموت وشبوة وسقطرى

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب وسط البلاد.

واعلن التحــالف عن تدميـر 4 مركبات عسكرية للحوثيين في مديرية صرواح غربي مأرب ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ويأتي هذا فيما تواصلت المواجهات على أشدها بين قوات الشرعية والميليشيات في مناطق غرب محافظة مأرب، فقد أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على الطريق الإسفلتي الرابط بين مديرية صرواح في محافظة مأرب ومديرية خولان بمحافظة صنعاء.

وفرضت قوات الجيش الوطني والمقاومة كامل سيطرتها على الطريق الرئيسي وتقترب من قطع إمدادات ميليشيات الحوثي وصالح بشكل تام عن جيوبها المتبقية في منطقة جبل هيلان.

من جهة اخرى، كشفت ميليشيات الحوثي وصالح عن صفقة تبادل أسرى مع القوات الشرعية في محافظة مأرب.

وقالت لجنة تابعة للحوثيين، في بيان إنه تم «الإفراج عن 14 من أسرى الحوثيين، في عملية تبادل فردية مع بعض الفصائل المسلحة الموالية لحكومة اليمن الشرعية في محافظة مأرب»، حسب وكالة أنباء «سبأ»، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأشارت اللجنة إلى أنها «تمكنت من إجراء عدة عمليات تبادل فردية مع بعض الفصائل المسلحة في مأرب خلال الأيام الماضية».

في هذه الاثناء، قتل ثلاثة عسكريين يمنيين، بينهم ضابط، في هجوم استهدفهم في محافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن وشنه مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، كما افاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس.

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه «قتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط برتبة رائد من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى في مديرية القطن بمحافظة حضرموت برصاص مسلحين مجهولين».

وأضاف ان «المسلحين الذين يعتقد انهم ينتمون الى تنظيم القاعدة اعترضوا الجنود الثلاثة واطلقوا نحوهم النار قبل ان يتمكنوا من الفرار الى جهة غير معروفة».

من جهة ثانية، تعرض ضابط للخطف في محافظة أبين على ايدي مسلحين يشتبه بانتمائهم الى القاعدة، كما افاد مصدر امني.

وقال المصدر ان الضابط من منتسبي الحرس الرئاسي في محافظة عدن المجاورة.

الى ذلك، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في وقت متأخر، مساء أمس الأول، قرارات بإعفاء محافظي ثلاث محافظات جنوبية، وتعيين آحرين بدلا عنهم.

وعين الرئيس هادي، اللواء فرج سالمين البحسني محافظا لحضرموت، بدلا من المقال أحمد سعيد بن بريك، مع بقائه قائدا للمنطقة العسكرية الثانية.

وتعيين علي بن راشد الحارثي محافظا لشبوه، خلفا للمقال حامد لملس، فيما تم تعيين احمد عبدالله علي السقطري محافظا لسقطرى، بدلا من المحافظ المقال سالم عبدالله عيسى السقطري.

والمحافظون المقالون منضوون تحت مظلة «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي تم إعلانه مؤخرا، وأحدث أزمة سياسية في البلاد.