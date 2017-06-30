وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة بالـ "المخزي" قرار حظر السفر الأميركي الجديد الذي يفرض قيودا على دخول اللاجئين ورعايا ست دول إسلامية ودخل حيز التنفيذ مساء الخميس.

وقال ظريف في تغريدة على "تويتر" "الولايات المتحدة تمنع الآن الجدات من رؤية أحفادهن في استعراض مخز حقا للعدائية العمياء تجاه الإيرانيين".

ودخل الحظر الموقت حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 00,00 ت غ) وهو يفرض قيودا على دخول اللاجئين ورعايا ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الذين ليس لديهم "علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة"، وهي عبارة أثارت إرباكا بين القانونيين.

وأوضحت الحكومة أن هذه العبارة تشمل "الوالدين (والدا الزوج أو الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والأخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا".

بالتالي فإن العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الأخوة والأعمام والخالات إضافة إلى الخطّاب وأزواج الأخوات وزوجات الأخوة.

وأثار النزاع القضائي حول قانونية الحظر قلق العديد من العائلات مع وجود اكثر من مليون شخص من أصول إيرانية يعيشون في الولايات المتحدة.

ويقول ترامب أن الحظر الذي يمتد على مدى 90 يوما بالنسبة للقادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن - وعلى مدى 120 يوما للاجئين - ضروري لمنع دخول الإرهاببين إلى البلاد.

وغرد العديد من الإيرانيين على "تويتر" تعليقا على القرار باستخدام هاشتاغ -غراندبيرنتسناتتيروريستس -(الأجداد ليسوا إرهابيين).

وكتبت الهام خاتمي العضو في المجلس الإيراني الأميركي في واشنطن "هذه جدتي الجميلة... هل تبدو لكم إرهابية؟" وهي واحدة من كثر غردوا بنشر صورة أجدادهم.